В Праге 200 тысяч человек митингуют против премьера Бабиша

Фото: митинг в Праге (twitter.com/milionchvilek)

Организаторы акции намерены выдвинуть ему ультиматум - или он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку

В Праге в парке Letna в субботу, 16 ноября, проходит митинг с требованиями к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Организаторы намерены выдвинуть ему ультиматум - или он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, предают местные ТВ-каналы.

Полиция в Twitter сообщила, что люди продолжают прибывать со всех концов республики. По данным полиции, участвуют около 200 тысяч человек,

"Наш митинг направлен против конфликта интересов, имеющегося у бизнесмена и премьера Бабиша. Или пусть он избавляется от своего холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ, или уходит в отставку с поста премьера, сегодня на митинге мы назовем конкретную дату, до которой ждем решения Бабиша", - заявил лидер организовавшего это мероприятие общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж, передает Novinky.cz.

Добавим, что представитель ассоциации "Миллион мгновений" Бенджамин Ролл заявил, что в настоящее время в митинге берут участие около 300 тыс. человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале июня в столице Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тыс. человек.