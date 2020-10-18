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В Праге открыли отель для инфицированных COVID-19

Прага, Воскресенье 18 октября 2020 17:49
В Праге открыли отель для инфицированных COVID-19
Фото: номер в отеле (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Праге (Чехия) открыли отель только для инфицированных коронавирусной инфекцией. Там могут "пересидеть" период болезни те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.

Об этом сообщает Novinky.

Как сообщается, номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19. На рецепции нет людей. Гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров находятся в дверях.

Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.

"В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-то из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, они размещают сотрудников, которые заболели COVID-19", - сказала она.

После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Помимо этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники одеты в полные защитные костюмы.

Напомним, в пятницу в Чехии зафиксировано 11 105 новых случаев заражения коронавирусом, что является очередным антирекордом для страны.

Кроме того, на этой неделе в Чехии принято решение развернуть первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Учреждение на 500 коек сделают в одном из торговых центров Праги.

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