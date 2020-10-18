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У Празі відкрили готель для інфікованих COVID-19

Прага, Неділя 18 жовтня 2020 17:49
У Празі відкрили готель для інфікованих COVID-19
Фото: номер у готелі (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У Празі (Чехія) відкрили готель тільки для інфікованих коронавірусною інфекцією. Там можуть "пересидіти" період хвороби ті, хто боїться заразити близьких, чи ті захворів під час подорожі.

Про це повідомляє Novinky.

Як повідомляється, номер потрібно бронювати через електронну пошту і водночас пред'явити позитивний тест на COVID-19. На рецепції немає людей. Гість має сам зареєструватися через спеціальний монітор, а ключі від номерів знаходяться у дверях.

Керівник готелю Катаріна Кноцикова розповіла, що у готелі є 55 номерів.

"Здебільшого це одномісні номери, але ще ми розміщуємо пари, які не хочуть наражати на небезпеку когось зі своїх домашніх. Великі компанії також зацікавлені в наших послугах, вони розміщують співробітників, які захворіли на COVID-19", - сказала вона.

Після заселення виходити з номера можна лише, щоб забрати доставку ліків чи продуктів. Крім цього, для постояльців працює ресторан. Його співробітники одягнені в повні захисні костюми.

Нагадаємо, у п'ятницю в Чехії зафіксовано 11 105 нових випадків зараження коронавірусом, що є черговим антирекордом для країни.

Крім того, на цьому тижні в Чехії прийнято рішення розгорнути перший польовий госпіталь для прийому хворих коронавірусом. Установу на 500 ліжок зроблять в одному з торгівельних центрів Праги.

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