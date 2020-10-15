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В Чехии планируют развернуть временные госпитали для больных коронавирусом

Чехия, Четверг 15 октября 2020 17:06
В Чехии планируют развернуть временные госпитали для больных коронавирусом
Фото: проведение ПЦР-теста в Чехии (english.radio.cz)
Автор: Роман Тверденко

В Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.

Об этом сообщает Radio Prague.

Распоряжение о построении временной больницы дал премьер-министр Андрей Бабиш, реагируя на всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Госпиталь создадут в торговом центре "Летняны" в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.

Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей.

Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

В среду в Чехии зафиксировали более 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом заболеваемости. Всего за период пандемии заболели более 139 тысяч человек, 1172 человека умерло.

Сегодня сообщалось, что новые антирекорды прироста случаев зафиксированы в Польше и Германии.

В Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточают карантин. Усиление ограничений пройдет и в Лондоне.

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