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Прага виділить майже мільйон євро на підтримку інтеграції українців: деталі

Чехія, Прага, Середа 22 травня 2024 14:49
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Прага виділить майже мільйон євро на підтримку інтеграції українців: деталі Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Праги виділяє 20 млн чеських крон (приблизно 800 тис. євро) на програми з інтеграції та адаптації українських біженців у місті. Фінансування отримають 10 проектів.

Яку підтримку надаватимуть біженцям із України у чеській столиці, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukraina.radio.cz.

Мерія Праги вирішила профінансувати діяльність громадських організацій, які допомагають українським біженцям адаптуватися у місті та влитися у життя міста. На проекти у соціальній, житловій галузі, міжкультурній роботі чи сфері психічного здоров’я місцева влада виділить у 2024 році 20 млн чеських крон (близько 800 тис. євро).

"Прага тривалий час дуже відповідально ставиться до вирішення ситуації українських біженців. Ми фінансуємо широку підтримку некомерційного сектору, щоб допомогти цим людям адаптуватися й інтегруватися в чеське суспільство. Я вважаю це нашим моральним обов’язком щодо України, яка відважно бореться за свободу й демократію. Ми надаємо притулок і гідні умови життя тим, хто втікає від жахів війни. Схвалення дотації у 20 мільйонів крон мало б забезпечити неперервність і подальший розвиток цих ключових різновидів діяльності", - заявив заступник мера Їржі Поспішил.

Влада обрала 10 проектів, які отримають фінансування. На деякі вже виділені кошти:

  • Архідієцезна доброчинність (Arcidiecézní charita Praha) підтримуватиме адаптацію та інтеграцію біженців через міжкультурну роботу та реалізуватиме проект із психотерапевтичої підтримки.
  • Консультація з питань інтеграції (Poradna pro integraci) допоможе українцям адаптуватися та навчить самостійно діяти у різних життєвих ситуаціях.

Іще 7 проектів отримають по 1 млн крон, які ще має схвалити міська рада Праги. Серед них проекти Організації допомоги біженцям, "Празького майдану" чи Інтеграційного центру Праги.

Нагадаємо, ми писали, які будуть умови переходу на довготривале перебування у Чехії для українських біженців.

Також ми розповідали, що у Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому. Пілотний проект діятиме з червня до листопада.

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