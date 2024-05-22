Прага выделит почти миллион евро на поддержку интеграции украинцев: детали

Власти Праги выделяют 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро) на программы по интеграции и адаптации украинских беженцев в городе. Финансирование получат 10 проектов.

Какую поддержку будут предоставлять беженцам из Украины в чешской столице, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz .

Мэрия Праги решила профинансировать деятельность общественных организаций, которые помогают украинским беженцам адаптироваться в городе и влиться в жизнь города. На проекты в социальной, жилищной отрасли, межкультурной работе или сфере психического здоровья местные власти выделят в 2024 году 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро).

"Прага долгое время очень ответственно относится к решению ситуации украинских беженцев. Мы финансируем широкую поддержку некоммерческого сектора, чтобы помочь этим людям адаптироваться и интегрироваться в чешское общество. Я считаю это нашей моральной обязанностью в отношении Украины, которая смело борется за свободу и демократию. Мы предоставляем убежище и достойные условия жизни тем, кто убегает от ужасов войны.Одобрение дотации в 20 миллионов крон должно обеспечить непрерывность и дальнейшее развитие этих ключевых разновидностей диальности", – заявил заместитель мэра Иржи Поспишил.

Власти выбрали 10 проектов, которые получат финансирование. На некоторые уже выделенны средства:

Архидиецезная благотворительность (Arcidiecézní charita Praha) будет поддерживать адаптацию и интеграцию беженцев через межкультурную работу и реализовать проект по психотерапевтической поддержке.

Консультация по интеграции (Poradna pro integraci) поможет украинцам адаптироваться и научит самостоятельно действовать в различных жизненных ситуациях.

Еще 7 проектов получат по 1 млн крон, которые еще должен одобрить городской совет Праги. Среди них проекты Организации помощи беженцам, "Пражского майдана" или Интеграционного центра Праги.