Прага выделит почти миллион евро на поддержку интеграции украинцев: детали
Власти Праги выделяют 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро) на программы по интеграции и адаптации украинских беженцев в городе. Финансирование получат 10 проектов.
Какую поддержку будут предоставлять беженцам из Украины в чешской столице, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz.
Мэрия Праги решила профинансировать деятельность общественных организаций, которые помогают украинским беженцам адаптироваться в городе и влиться в жизнь города. На проекты в социальной, жилищной отрасли, межкультурной работе или сфере психического здоровья местные власти выделят в 2024 году 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро).
"Прага долгое время очень ответственно относится к решению ситуации украинских беженцев. Мы финансируем широкую поддержку некоммерческого сектора, чтобы помочь этим людям адаптироваться и интегрироваться в чешское общество. Я считаю это нашей моральной обязанностью в отношении Украины, которая смело борется за свободу и демократию. Мы предоставляем убежище и достойные условия жизни тем, кто убегает от ужасов войны.Одобрение дотации в 20 миллионов крон должно обеспечить непрерывность и дальнейшее развитие этих ключевых разновидностей диальности", – заявил заместитель мэра Иржи Поспишил.
Власти выбрали 10 проектов, которые получат финансирование. На некоторые уже выделенны средства:
- Архидиецезная благотворительность (Arcidiecézní charita Praha) будет поддерживать адаптацию и интеграцию беженцев через межкультурную работу и реализовать проект по психотерапевтической поддержке.
- Консультация по интеграции (Poradna pro integraci) поможет украинцам адаптироваться и научит самостоятельно действовать в различных жизненных ситуациях.
Еще 7 проектов получат по 1 млн крон, которые еще должен одобрить городской совет Праги. Среди них проекты Организации помощи беженцам, "Пражского майдана" или Интеграционного центра Праги.
Напомним, мы писали, какие будут условия перехода на длительное пребывание в Чехии для украинских беженцев.
Также мы рассказывали, что в Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой. Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь.
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