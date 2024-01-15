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ППО знищила три російські безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях (відео)

Архівне фото: ППО знищила три російські безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили протиповітряної оборони України сьогодні, 15 січня, знищили три російські безпілотники в Миколаївській і Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що протягом дня силам і засобам протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося знищити три російські безпілотники.

Про що йдеться:

  • Два розвідувальні дрони ZALA знищили в Херсонській області
  • Безпілотник "Мерлін-ВР" знищили в Миколаївській області

"На відео - ураження ворожого розвідувального безпілотника", - додали в Повітряному командуванні.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниХерсонська областьМиколаївська областьВійна в Україні