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ПВО уничтожила три российских беспилотника в Херсонской и Николаевской областях (видео)

Архивное фото: ПВО уничтожила три российских беспилотника в Херсонской и Николаевской областях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны Украины сегодня, 15 января, уничтожили три российских беспилотника в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Отмечается, что в течение дня силам и средствам противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось уничтожить три российских беспилотника.

О чем идет речь:

  • Два разведывательных дрона ZALA уничтожили в Херсонской области
  • Беспилотник "Мерлин-ВР" уничтожен в Николаевской области

"На видео - поражение вражеского разведывательного беспилотника", - добавили в Воздушном командовании.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

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