UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

ППО знищила над Сумською областю майже 20 дронів РФ

Фото: ППО збила 19 російських дронів-камікадзе над Сумською областю 23 жовтня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 23 жовтня українські військові збили 19 російських дронів-камікадзе над Сумською областю. Робота ППО триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні вночі, 23 жовтня підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольцями у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Всього, за даними ОВА, з початку року зенітники знищили 394 російських БПЛА над регіоном.

"Протиповітряні бої тривають! Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки", - додали в адміністрації.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область. Найбільше окупанти атакують прикордонні райони.

Наприклад, у ніч на 21 жовтня РФ завдала авіаудари по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок обстрілу кілька населених пунктів залишилися без електроенергії.

Крім того, вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьППОВійна в УкраїніДрони