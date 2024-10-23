ППО знищила над Сумською областю майже 20 дронів РФ

У ніч проти 23 жовтня українські військові збили 19 російських дронів-камікадзе над Сумською областю. Робота ППО триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні вночі, 23 жовтня підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольцями у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
Всього, за даними ОВА, з початку року зенітники знищили 394 російських БПЛА над регіоном.
"Протиповітряні бої тривають! Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки", - додали в адміністрації.
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область. Найбільше окупанти атакують прикордонні райони.
Наприклад, у ніч на 21 жовтня РФ завдала авіаудари по об'єкту критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок обстрілу кілька населених пунктів залишилися без електроенергії.
Крім того, вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.
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