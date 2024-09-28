ППО знищила 69 "Шахедів" та дві Х-59: скільки всього дронів і ракет випустила Росія

Що ще відомо про нічну атаку

Через нічний обстріл України у низці областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема, росіяни направили дрони на Київ. За даними КМВА, росіяни спрямували на столицю півтора десятка "Шахедів". Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі міста.

Також окупанти вдарили по закладу охорони здоров’я в Сумах. За попередньою інформацією, є постраждалі. Крім того, російські дрони атакували житловий сектор у Сумах.

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