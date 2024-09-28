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ППО знищила 69 "Шахедів" та дві Х-59: скільки всього дронів і ракет випустила Росія

Фото: сили ППО вночі збили 69 "Шахедів" та дві ракети Х-59 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 28 вересня завдала комбінованого удару по Україні, використавши дрони та ракети. Більшість цілей знищила українська ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Всього Росі випустила по Україні:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області;
  • 73 ударних дрони з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела та мису Чауда у Криму.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних дронів. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

 

Що ще відомо про нічну атаку

Через нічний обстріл України у низці областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема, росіяни направили дрони на Київ. За даними КМВА, росіяни спрямували на столицю півтора десятка "Шахедів". Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі міста.

Також окупанти вдарили по закладу охорони здоров’я в Сумах. За попередньою інформацією, є постраждалі. Крім того, російські дрони атакували житловий сектор у Сумах.

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