ППО збила два "Шахеди", інші два "заблукали" у Білорусі, - Повітряні сили

Зокрема на південному та східному напрямках збито 8 розвідувальних безпілотників:

4 - "Орлан-10";

2 - Zala;

1 - Supercam;

1 - невстановленого типу.

Дрони у Білорусі

Як розповідає Telegram-канал "Білорускі Гаюн", один із вищезгаданих "Шахедів" залетів до Білорусі близько о 08:40 курсом на Наровлю. З метою його перехоплення о 9:15 з аеродрому "Барановичі" були підняті винищувачі Су-30, а з аеродрому "Мачулищі" о 09:10 піднявся вертоліт Мі-24.

Станом на 11 ранку дрон пролетів над Білоруссю більше 300 кілометрів.

Фото: маршрут "Шахеда" у Білорусі (https://t.me/Hajun_BY)

Варто додати, що другий "Шахед" заблукав сьогодні у Білорусі о 4 ранку. Він увійшов у повітряний простір країни у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника.

"Уже о 5 ранку шахед покинув Білорусь і повернувся на територію України", - написав "Гаюн".

Варто додати й те, що за останній тиждень зафіксовано вже 4 випадки порушення повітряного простору Білорусі російським "Шахедом".