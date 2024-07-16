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ПВО сбила два "Шахеда", остальные два "заблудились" в Беларуси, - Воздушные силы

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила два беспилотника типа Shahed. Другие два БпЛА "залетели" в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности на южном и восточном направлениях сбито 8 разведывательных беспилотников: 

  • 4 - "Орлан-10"; 
  • 2 - Zala; 
  • 1 - Supercam; 
  • 1 - неустановленного типа. 

Дроны в Беларуси

Как рассказывает Telegram-канал "Білоруські Гаюн", один из вышеупомянутых "Шахедов" залетел в Беларусь около 08:40 курсом на Наровлю. С целью его перехвата в 9:15 с аэродрома "Барановичи" были подняты истребители Су-30, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 поднялся вертолет Ми-24. 

По состоянию на 11 утра дрон пролетел над Беларусью более 300 километров. 

Фото: маршрут "Шахеда" в Беларуси (https://t.me/Hajun_BY)

Стоит добавить, что второй "Шахед" заблудился сегодня в Беларуси в 4 утра. Он вошел в воздушное пространство страны в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

"Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины", - написал "Гаюн". 

Стоит добавить и то, что за последнюю неделю зафиксировано уже 4 случая нарушения воздушного пространства Беларуси российским "Шахедом". 

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