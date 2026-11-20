Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цієї ночі, 20 листопада, була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.

Детальніше про наслідки масованої атаки у Києві та інших містах України - у метаріалі РБК-Україна.