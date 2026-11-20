В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силам ПВО удалось сбить 462 воздушных целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал:
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 462 цели:
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этой ночью, 20 ноября, была одна из самых мощных атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.
Детальнее о последствиях массированной атаки в Киеве и других городах Украины - в метариале РБК-Украина.