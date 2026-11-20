Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этой ночью, 20 ноября, была одна из самых мощных атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.

Детальнее о последствиях массированной атаки в Киеве и других городах Украины - в метариале РБК-Украина.