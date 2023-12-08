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ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины

Украина, Пятница 08 декабря 2023 09:52
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ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины Фото: ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ПВО удалось сбить 5 из 7 дронов-камикадзе и 14 из 19 ракет, запущенных РФ по Украине в ночь на 8 декабря. Ракеты враг запустил впервые за последние 79 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Разведка боем"

По словам спикера, с вечера враг провел так называемую "разведку боем", выпустив 7 дронов, пять из которых были сбиты.

"Полетели в Днепропетровскую область, пять сбиты. Также по Харьковщине 6 зенитно-управляемых ракет С-300 из Белгородской области запустил противник", - рассказал он.

Ракетный удар

Кроме того, как добавил Игнат, под утро были уже пуски ракет Х-101 и Х-55 из предварительно 9 самолетов стратегической авиации Ту-95.

"Разделились самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно, 19 ракет было запущено, и имеем неплохой результат ПВО – это 14 крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что следовали они курсом в Днепр, оттуда часть ракет направилась в Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

"К сожалению, не удалось сбить все", – констатировал он.

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