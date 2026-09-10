Росія атакувала Волинь реактивним "Шахедом", уламки впали на підприємство

У Волинській області протиповітряна оборона збила реактивний "Шахед", уламки якого впали на підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Романа Романюка.

"Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний), уламки якого впали на відкритій території одного з приватних підприємств", - розповів він.

За словами голови ОВА, травмованих чи загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає.

"Силам ППО чергова подяка за роботу. Вкотре закликаю лучан та волинян під час повітряних тривог перебувати в укритті", - зазначив Романюк.