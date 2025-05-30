ППО збила з нового ЗРК реактивний дрон росіян "Дань-М" (відео)

Протиповітряна оборона (ППО), 29 травня, успішно збила з розробленого українською розвідкою зенітного ракетного комплексу (ЗРК) новітній реактивний безпілотник росіян "Дань-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
ППО збила "Дань-М" над Чорним морем 29 травня під час атаки безпілотників на Одеську область. Для протидії дрону було застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, що було обладнано ракети Р-73.
"Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі - ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-М", знищено: він впав у Чорне море", - пише ГУР.
Вчора, 29 травня, голова ГО "Центр радіотехнологій" Сергій Бескрестнов заявив, що Росія вночі здійснила атаку із застосуванням нового типу ударного реактивного безпілотного літального апарата під назвою "Дань-М".
За його словами, ці дрони спочатку створювався як реактивна мішень, призначена для навчань і тестування систем ППО, але Росія модифікувала та переобладнала їх для нанесення ударів.
У ніч на 29 травня Росія вдалась до чергової атаки дронами. Загалом ворог запустив 90 безпілотників із напрямків російських міст Міллерово, Орел та Курськ. Станом на ранок ППО знешкодила 56 дронів.
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