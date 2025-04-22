ППО відбила нічну атаку "Шахедів": ПС повідомили про результати та нову загрозу
Російська армія у ніч на 22 квітня запустила по території України 54 ударних дрони типу "Шахед". Під час атаки постраждали два регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 22 квітня 2025 року, із 21:00 21 квітня, противник атакував 54-ма ударними дронами з районів пусків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Приморсько-Ахтарськ;
- та з окупованого Криму, мису Чауда.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 22 квітня підтверджено збиття 38 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.
Повітряні сили попереджають, що з 08:00 вівторка, 22 квітня, почалась нова хвиля російської атаки.
" Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу", - сказано у повідомленні.
Обстріли України
У ніч на вівторок, 22 квітня, росіяни запустили дрони-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це тривога була оголошена у Києві та ще низці областей. У Київській області пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.
Під час атаки постраждала Одеса - спочатку там лунали вибухи. Згодом Одеська ОВА та мерія уточнила, що через атаку дронів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.
За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.
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