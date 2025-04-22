ППО відбила нічну атаку "Шахедів": ПС повідомили про результати та нову загрозу

Російська армія у ніч на 22 квітня запустила по території України 54 ударних дрони типу "Шахед". Під час атаки постраждали два регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 22 квітня 2025 року, із 21:00 21 квітня, противник атакував 54-ма ударними дронами з районів пусків:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ;

та з окупованого Криму, мису Чауда.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 22 квітня підтверджено збиття 38 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Київська області.

Повітряні сили попереджають, що з 08:00 вівторка, 22 квітня, почалась нова хвиля російської атаки.

" Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу", - сказано у повідомленні.

Обстріли України

У ніч на вівторок, 22 квітня, росіяни запустили дрони-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це тривога була оголошена у Києві та ще низці областей. У Київській області пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.

Під час атаки постраждала Одеса - спочатку там лунали вибухи. Згодом Одеська ОВА та мерія уточнила, що через атаку дронів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.