Дрони атакували Київську область вночі: пошкоджено будинки та авто

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника та поліцію Київської області.

У ніч на 22 квітня Київщина знову зазнала атаки ворожих безпілотників. В області працювали сили протиповітряної оборони - кілька цілей було успішно збито.

За даними, жертв серед цивільного населення немає. Об’єкти критичної інфраструктури також не постраждали.

Фото: Микола Калашнік Київська ОВА

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Крім того, сталося загоряння на одному з будівельних майданчиків - пожежу оперативно ліквідували. Частково зруйноване приміщення заміського комплексу.

Фото: поліція Київської області

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.