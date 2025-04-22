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Дрони атакували Київську область вночі: пошкоджено будинки та авто

Вівторок 22 квітня 2025 08:55
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Дрони атакували Київську область вночі: пошкоджено будинки та авто Фото: Дрони атакували Київську область вночі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Київську область уночі атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника та поліцію Київської області.

У ніч на 22 квітня Київщина знову зазнала атаки ворожих безпілотників. В області працювали сили протиповітряної оборони - кілька цілей було успішно збито.

За даними, жертв серед цивільного населення немає. Об’єкти критичної інфраструктури також не постраждали.

Фото: Микола Калашнік Київська ОВА

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Крім того, сталося загоряння на одному з будівельних майданчиків - пожежу оперативно ліквідували. Частково зруйноване приміщення заміського комплексу.

Фото: поліція Київської області

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Нагадаємо, що вчора в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.

Екстрені служби працюють над ліквідацією дронових ударів ворога по Одесі.

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Російська Федерація Київська область Війна в Україні Атака дронів
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