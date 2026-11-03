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ППО вдень знищила 75% реактивних "Шахедів", атака триває

20:28 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
ППО вдень знищила 75% реактивних "Шахедів", атака триває Фото: російський реактивний дрон "Шахед" (wikipedia.org)
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Протиповітряна оборона Укранипоказує ефективні результати у збитті реактивних "Шахедів". Сьогодні удень українські бійці знешкодили 56 повітряних цілей цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Атака дронів удень 3 листопада

Протягом дня 3 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 81 ударним БпЛА (74 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, зазначили у ПС.

За попередніми даними, ППО збила/подавила 62 БпЛА (56 із них - реактивні).

"У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!" - закликали військові.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 3 листопада Росія випустила по Україні ракети та 289 ударних дронів. Сили ППО збили або подавили 309 цілей, але є "прильоти".

Крім того, протиповітряна оборона України збила 78 реактивних "Шахедів" зі 103 під час денної атаки 2 листопада.

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