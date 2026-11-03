ПВО днем уничтожила 75% реактивных "Шахедов", атака продолжается

Противовоздушная оборона Украины показывает эффективные результаты в сбитии реактивных "Шахедов". Сегодня днем украинские бойцы обезвредили 56 целей этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Атака дронов днем 3 ноября

В течение дня 3 ноября (с 06.30 до 19.00) противник атаковал Украину 81 ударным БпЛА (74 из них - реактивные), Гербера и дронами других типов, отметили в ВС.



По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 62 БпЛА (56 из них - реактивные).

"В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Не игнорируйте тревогу!" - призывали военные.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 3 ноября Россия выпустила по Украине ракеты и 289 ударных дронов. Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но есть "прилеты".