ППО уразила всі цілі. Столиця витримала нічну атаку "Шахедів", - КМВА

Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Київ дронами-камікадзе. Українські захисники уразили всі ворожі БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських Shahed", - зазначив начальник Київської міської військової адміністранції Сергій Попко.
Посадовець розповів, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.
"Один з баражуючих боєприпасів влучив у адмінбудівлю в Голосіівському районі. Внаслідок цього споруда була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються", - додав глава КМВА.
Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Київ і область ударними дронами. Працювала ППО.
Повітряна тривога була скасована близько пів на п'яту ранку.
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