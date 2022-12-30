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ПВО поразила все цели. Столица выдержала ночную атаку "Шахедов", - КГВА

Фото: Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Киев дронами-камикадзе. Украинские защитники поразили все вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"После вчерашнего ракетного обстрела, который не принес агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских Shahed", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник рассказал, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

"Один из баражирующих боеприпасов попал в админздание в Голосеевском районе. В результате сооружение было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон. Информация о пострадавших не поступала. Все данные уточняются", - добавил глава КМВА.

Напомним, 30 декабря россияне атаковали Киев и область ударными дронам. Работала ПВО.

Воздушная тревога была отменена около половины пятого утра.

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