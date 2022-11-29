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ППО та швидкий ремонт. Шмигаль вказав на два фактори для покращення ситуації з енергетикою

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 17:09
ППО та швидкий ремонт. Шмигаль вказав на два фактори для покращення ситуації з енергетикою Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Для покращення ситуації з енергетикою Україні потрібні потужна протиповітряна оборона, а також можливість швидко проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За словами очільника уряду, енергосистема України залишається цілісною - заживлені всі регіони, крім Херсонської області. Загалом виробництво електроенергії покриває 70% від потреб, дефіцит становить 30%.

"Два ключові компоненти, аби ситуація покращилася: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Стосовно ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем", - поясним прем'єр.

Другим важливим аспектом, за словами Шмигаля, є ремонти та постачання додаткового енергообладнання. І наразі у розв'язання цього питання Україні допомагає майже вся Європа, а також США, Канада та Японія.

"Водночас потрібно розуміти, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання - це надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні - у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі", - додав він.

Нагадаємо, після масованого обстрілу, який окупанти здійснили 23 листопада, в Україні загострилася проблема у сфері енергетики. Росія поцілила по важливих енергооб'єктах у кількох областях. Наразі в регіонах введено аварійні та стабілізаційні відключення світла. Зокрема, у Києві інтервал між подачею світла в будинки становить 4-5 годин, у Львів світло подають раз на 8 годин.

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Денис Шмигаль Електроенергія
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