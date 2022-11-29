ПВО и быстрый ремонт. Шмыгаль указал на два фактора для улучшения ситуации с энергетикой

Для улучшения ситуации с энергетикой Украине необходима мощная противовоздушная оборона, а также возможность быстро проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По словам главы правительства, энергосистема Украины остается целостной - заживлены все регионы, кроме Херсонской области. В целом производство электроэнергии покрывает 70% потребностей, дефицит составляет 30%.

"Два ключевых компонента, чтобы ситуация улучшилась: мощная противовоздушная оборона, которая способна защитить наше небо, и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования. Относительно ПВО. За последний месяц существенный прогресс. В первую очередь благодаря поставкам современных западных систем", - пояснил премьер.

Вторым важным аспектом, по словам Шмыгаля, являются ремонты и поставки дополнительного энергооборудования. И в решении этого вопроса Украине помогает почти вся Европа, а также США, Канада и Япония.

"В то же время нужно понимать, что производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования - это сложнейший технологический процесс, который в мирное время мог занимать много месяцев. Сегодняшнее время не мирное, а потому пытаемся месяцы превратить в недели, а недели - в дни. Тысячи энергетиков для этого работают ежедневно и каждую ночь", - добавил он.