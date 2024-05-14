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ППО та саміт миру. Зеленський назвав головні теми переговорів із Блінкеном

Фото: президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Головними темами переговорів президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном будуть постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

Про це Зеленський заявив напередодні зустрічі із Блінкеном, передає кореспондент РБК-Україна.

"Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина ще в дорозі й вона "дозволить змінити ситуацію".

"Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом", - сказав Блінкен.

Також президент України висловив сподівання, що США допоможуть залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн.

Візит Блінкена в Київ

Нагадаємо, що сьогодні вранці державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Як повідомило видання Reuters, мета його поїздки - продемонструвати солідарність Штатів з Україною.

Зауважимо, візит Блінкена відбувається в момент, коли війська РФ розпочали новий наступ на півночі Харківської області після того, як у 2022 році були витіснені ЗСУ в рамках контрнаступу. Також поїздка Блінкена відбувається буквально через кілька тижнів після того, як президент США Джо Байден підписав довгоочікуваний пакет допомоги Україн на понад 60 млрд доларів. З того часу Штати вже виділили Києву військовий пакет на пакет 400 млн доларів, що включив зокрема ракети до Patriot та NASAMS. Крім того, в Білому домі пообіцяли новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями.

До слова, це вже четвертий візит Блінкена в Україну за час повномасштабного вторгнення РФ. Очікується, що окрім Зеленського він зустрінеться із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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