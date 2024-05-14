ПВО и саммит мира. Зеленский назвал главные темы переговоров с Блинкеном

"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский.

В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть еще в пути и она "позволит изменить ситуацию".

"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые у нас есть, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.

Также президент Украины выразил надежду на то, что США помогут привлечь к участию в саммите мира максимально большое количество стран.

Визит Блинкена в Киев