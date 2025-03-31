ППО та понад 120 солдатів. Генштаб розповів про втрати РФ за останню добу

За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.03.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 915 230 (+1230) осіб;

танків - 10496 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин - 21819 (+3) одиниць;

артилерійських систем - 25537 (+30) одиниць;

РСЗВ - 1347 (+0) одиниць;

засоби ППО - 1123 (+1) одиниці;

літаків - 370 (+0) одиниць;

гелікоптерів - 335 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31416 (+71) одиниць;

крилаті ракети - 3121 (+0) одиниця;

кораблі /катери - 28 (+0) одиниць;

підводні човни - один;

автомобільної техніки та автоцистерн - 42593 (+65) одиниці;

спеціальна техніка - 3787 (+0) одиниць.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за останню добу, з 29 на 30 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1510 солдатів. Також ЗСУ знищили 56 артилерійських систем, 111 боргів і 130 одиниць автотехніки.

Також відомо, що станом на 22:00 30 березня на фронті від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують завдавати ворогу ефективного вогневого ураження.

Також ми писали, що українські бійці зупинили штурм російських військ на східному напрямку фронту, не давши можливості ворогові просунутись вперед. Під час спроби штурму знищили техніку росіян.