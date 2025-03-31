ППО та понад 120 солдатів. Генштаб розповів про втрати РФ за останню добу

За останню добу з 30 на 31 березня, російська армія втратила на фронті понад 1200 солдатів і30 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.03.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що за останню добу, з 29 на 30 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1510 солдатів. Також ЗСУ знищили 56 артилерійських систем, 111 боргів і 130 одиниць автотехніки.
Також відомо, що станом на 22:00 30 березня на фронті від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують завдавати ворогу ефективного вогневого ураження.
Також ми писали, що українські бійці зупинили штурм російських військ на східному напрямку фронту, не давши можливості ворогові просунутись вперед. Під час спроби штурму знищили техніку росіян.
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