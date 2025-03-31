ПВО и более 120 солдат. Генштаб рассказал о потерях РФ за последние сутки

По данным Генштаба, общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 915 230 (+1230) чел;

танков - 10496 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 21819 (+3) единиц;

артиллерийских систем - 25537 (+30) единиц;

РСЗО - 1347 (+0) единиц;

средства ПВО - 1123 (+1) единицы;

самолетов - 370 (+0) единиц;

вертолетов - 335 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71) единиц;

крылатые ракеты - 3121 (+0) единица;

корабли /катера - 28 (+0) единиц;

подводные лодки - одна;

автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) единицы;

специальная техника - 3787 (+0) единиц.

Ситуация на фронте

Напомним, что за последние сутки, с 29 на 30 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1510 солдат. Также ВСУ уничтожили 56 артиллерийских систем, 111 боргов и 130 единиц автотехники.

Также известно, что по состоянию на 22:00 30 марта на фронте с начала суток произошло 147 боевых столкновений. Украинские воины продолжают наносить врагу эффективное огневое поражение.

Также мы писали, что украинские бойцы остановили штурм российских войск на восточном направлении фронта, не дав возможности врагу продвинуться вперед. Во время попытки штурма уничтожили технику россиян.