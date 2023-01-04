ППО та майже 109 тисяч окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

За даними на ранок середи, 4 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 3 січня відбили 10 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, військові ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також і боями продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна. Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донецької області.

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