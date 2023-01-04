ЗСУ "мінусують" війська РФ у тилу, а окупанти посилюють угруповання біля Донецька: карти боїв

Військові ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також і боями продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна. Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донецької області.

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської - сході Харківської областей

Війська РФ 3 січня продовжували обмежені контратаки з метою повернути втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Площанки (17 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). На кадрах із геолокацією, опублікованих 3 січня, видно, що російські сили діють за 1 км на північ від Білогорівки, що вказує на те, що вони трохи просунулися навколо населеного пункту.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська використовували термобаричні артилерійські системи для завдання ударів по ЗСУ в районі Кремінної. Використання російськими військовими таких видів озброєнь у районі Кремінної вказує на те, що війська РФ, ймовірно, продовжують надавати пріоритет операціям на лінії Кремінна - Сватове на тлі можливої підготовки російських військових до вирішального наступу в Луганській області, зазначають аналітики.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російській військовій логістиці на Луганщині. Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 3 січня, що українські бійці знищили російські польові склади боєприпасів та склад ПММ на Сватівському напрямку.

Ситуація на Донбасі

Російські війська 3 січня продовжили наступальні дії у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки загарбників у районі самого Бахмута; на північний схід від Бахмута поблизу м. Роздолівка (18 км на північний схід), Соледар (10 км на північний схід) та Червона Гора (5 км на північний схід); та на південь від Бахмута поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід) та Кліщіївки (6 км на південний захід). Російський блогер заявив, що сили групи "Вагнера" розпочали наступ у напрямку Червоної Гори та продовжують спроби просунутися на північ у бік Бахмута з позицій поблизу Кліщіївки, Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута) та Опитного (3 км на південь від Бахмута). Бойові кадри з геолокацією показують українські удари по російській техніці та піхоті на північ від Соледара, що вказує на те, що російські сили зайняли позиції у цьому районі.

Війська РФ 3 січня продовжили наступальні операції в районі Авдіївка - Донецьк. У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вели штурми в районі Авдіївки (на північ від Донецька) та Мар'їнки (на південно-західній околиці Донецька). Російський блогер стверджував, що війська РФ також атакували укріплення ЗСУ на західній околиці Донецька в районі Красногорівки та намагалися просунутися на Невельське та Первомайське. Інше російське джерело повідомило, що частини 9-го полку "ДНРівців" просуваються до Авдіївки та ведуть бій невеликими групами, щоб уникнути втрат особового складу. Російські джерела продовжували стверджувати, що у Мар'їнці продовжуються вуличні бої.

Російські сили можуть посилювати своє угруповання на заході Донецької області. У Генштабі ЗСУ 3 січня зазначили, що війська РФ посилюють своє угруповання на Новопавлівському напрямку (оперативний напрямок, яким позначався район на південний захід від Донецька) за рахунок частин, перекинутих з Херсонського напрямку. Ця заява узгоджується з попередніми спостереженнями ISW про те, що російські сили продовжують зміцнювати позиції по всій східній Україні за рахунок підрозділів, які раніше дислоковані в Херсонській області.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 3 січня, видно, як українська артилерія зупиняє ротацію російської піхоти біля Павлівки (40 км на південний захід від Донецька). Російські сили продовжували плановий артилерійський вогонь на заході Донецької та сході Запорізької областей.

"Південна вісь"

Українські сили стверджували, що вони зайняли позиції на острові Великий Потьомкінський у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона на 2 січня. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ досягли північно-східної частини острова станом на 2 січня, і деякі користувачі соціальних мереж стверджували, що українські військові звільнили частину чи весь острів. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив 3 січня, що "є інформація" про те, що українські війська зайняли острів, але офіційного підтвердження наразі немає. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що війська РФ досі діють в інших районах дельти. Російський "воєнкор" заявив, що острів залишається спірною зоною і повідомлення про звільнення острова українськими військами є українською інформаційною операцією.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по скупченнях російських військ у тилових районах півдня України. На кадрах із геолокацією, опублікованих 2 січня, видно зруйнований конезавод "Гран-прі" в Олешках Херсонської області після удару українських військових. Російський військовослужбовець раніше опублікував фотографію, на якій він стоїть перед логотипом комплексу, що є порушенням принципів оперативної безпеки, що, ймовірно, допомогло українським військам завдати удару по цілі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 грудня українські сили завдали удару по скупченню російських військ у Чукалівці Херсонської області (35 км на південний захід від міста Херсон трасою Т2216), ліквідувавши та поранивши 500 російських військовослужбовців. Російські "воєнкори" спростували повідомлення про удар. Генштаб ЗСУ також поінформував, що 1 січня українські сили завдали удару по скупченню військ РФ у Федорівці (ймовірно, маючи на увазі населений пункт вздовж траси E58 або R47 у східній частині Херсонської області) і досі підраховують втрати окупантів. Українське джерело повідомило, що військові ЗСУ завдали удару по російських силах у Чаплинці Херсонської області (69 км на південь від річки Дніпро на трасі Т2202 Нова Каховка - Армянськ). Представник окупаційної адміністрації у Запорізькій області Володимир Рогов розповідав 3 січня, що ЗСУ обстріляли лікарню у Токмаку, а на кадрах з геолокацією видно пошкодження медичного закладу, де, як повідомляється, були позиції російських військ. Російські джерела повідомили, що 2 та 3 січня російська система ППО збила, ймовірно, українські безпілотники над окупованими Севастополем та Джанкоєм у Криму.

Українські офіційні особи заявили, що російська окупаційна "влада" працює над посиленням адміністративного контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Український центр спротиву 3 січня попередив, що російська окупаційна "влада" планує призначити Дмитра Міняєва, співробітника спецслужб Росенергоатома (дочірня компанія Росатома), заступником директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму десь у січні 2023 року.