ППО та "коаліція рішучих": Зеленський провів годинну розмову з Макроном

За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - написав він.

Окремо Зеленський відзначив домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

Також обговорили роботу у форматі "коаліції рішучих" та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії", - додав президент України.