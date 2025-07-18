ПВО и "коалиция решительных": Зеленский провел часовой разговор с Макроном

По его словам, обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - написал он.

Отдельно Зеленский отметил договоренность о подготовке пилотов для "миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Также обсудили работу в формате "коалиции решительных" и реализацию договоренностей недавней встречи.

"Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России", - добавил президент Украины.