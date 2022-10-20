ППО працює ефективніше. РФ різко збільшила обстріли, на Київ та область летіли 65 дронів

"Аналіз характеру застосування противником ракетного озброєння за останній період показує різке та суттєве збільшення його інтенсивності. Так, з 10 жовтня противник випустив 154 ракети по Україні, що порівняно з першою декадою місяця більше майже у 7 разів. У першій декаді була 21 ракета" , - зазначив Громов.

За його словами, основним типом ракетного озброєння, яким росіяни били по Україні, стали крилаті ракети повітряного базування. Також окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет наземного базування.

"Ефективність нашої системи ППО залишається на досить високому рівні. 64%, а це 81 ракету зі 126 застосованих було знищено", - додав Громов.

Також він розповів, що росіяни значно збільшили застосування дронів-камікадзе.

"З 10 жовтня противник застосував 176 БПЛА, що порівняно з попередньою декадою більше вдвічі. Враховуючи набуття досвіду та отримання нових зразків переносних ЗРК, протягом останніх тижнів ефективність системи ППО значно збільшилася. З застосованих противником протягом останнього тижня безпілотників 65 дронів, ймовірно, були націлені на Київ та область. Майже половина з них - 27 одиниць, були випущені з Білорусі", - додав Громов.