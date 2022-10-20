ПВО работает эффективнее. РФ резко увеличила обстрелы, в Киев и область летели 65 дронов

"Анализ характера применения противником ракетного вооружения за последний период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности. Так, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по Украине, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. В первой декаде была 21 ракета", - отметил Громов.

По его словам, основным типом ракетного вооружения, которым россияне били по Украине, стали крылатые ракеты воздушного базирования. Также оккупационные войска увеличили интенсивность применения ракет наземного базирования.

"Эффективность нашей системы ПВО остается на достаточно высоком уровне. 64%, а это 81 ракета из 126 примененных была уничтожена", - добавил Громов.

Также он рассказал, что россияне значительно увеличили применения дронов-камикадзе.

"С 10 октября противник применил 176 БПЛА, что по сравнению с предыдущей декадой больше в два раза. Учитывая приобретение опыта и получение новых образцов переносных ЗРК, в течение последних недель эффективность системы ПВО значительно увеличилась. Из примененных противником в течение последней недели беспилотников 65 дронов, вероятно, были нацелены на Киев и область. Почти половина из них - 27 единиц, были выпущены из Беларуси", - детализировал Громов.