UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ППО показала нову зброю проти "Шахедів": як працює баггі Tempest

Фото: ППО показала нову зброю проти "Шахедів" (скриншорт відео)
Автор: Наталія Кава

Українські підрозділи ППО почали використовувати новий американський легкий ракетний баггі Tempest для знищення російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Як повідомляє РБК-Україна, відео із застосуванням Tempest показали Повітряні сили.

Знищено щонайменше 21 дрон

У відео український військовий з позивним "Коротун" повідомив, що екіпаж баггі вже знищив щонайменше 21 безпілотник "Шахед".

На кадрах видно нічні пуски керованих ракет, які уражають повітряні цілі. Сам баггі є чотириколісним позашляховиком із подвійною пусковою установкою.

Які ракети використовує система

Офіційно тип ракет не розкривається. Однак згідно з відкритими джерелами, комплекс може застосовувати керовані ракети, подібні до американських AGM-114 Hellfire, які зазвичай використовуються з літаків і гелікоптерів.

Середня вартість однієї ракети Hellfire може перевищувати 120 тисяч доларів.

Виробником платформи Tempest є американська компанія V2X, що базується у штаті Вірджинія. Компанія пропонує цю розробку також для потреб армії США.

Скільки саме Tempest має Україна - наразі не відомо. Однак варто зауважити, що вперше цей комплекс було представлено публіці у жовтні 2025 року.

Мобільність як ключова перевага

Tempest відзначається високою мобільністю та здатністю швидко змінювати позиції. Це є важливим фактором у боротьбі з дронами, які можуть рухатися зі швидкістю понад 160 км/год і залишають ППО обмежений час на реагування.

Раніше ми писали про те, що у Сухопутних військах показали, як збили "Шахед" над Києвом - для ураження безпілотника знадобилося лише три черги пострілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниАтака дронів