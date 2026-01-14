ППО показала нову зброю проти "Шахедів": як працює баггі Tempest

Знищено щонайменше 21 дрон

У відео український військовий з позивним "Коротун" повідомив, що екіпаж баггі вже знищив щонайменше 21 безпілотник "Шахед".

На кадрах видно нічні пуски керованих ракет, які уражають повітряні цілі. Сам баггі є чотириколісним позашляховиком із подвійною пусковою установкою.

Які ракети використовує система

Офіційно тип ракет не розкривається. Однак згідно з відкритими джерелами, комплекс може застосовувати керовані ракети, подібні до американських AGM-114 Hellfire, які зазвичай використовуються з літаків і гелікоптерів.

Середня вартість однієї ракети Hellfire може перевищувати 120 тисяч доларів.

Виробником платформи Tempest є американська компанія V2X, що базується у штаті Вірджинія. Компанія пропонує цю розробку також для потреб армії США.

Скільки саме Tempest має Україна - наразі не відомо. Однак варто зауважити, що вперше цей комплекс було представлено публіці у жовтні 2025 року.

Мобільність як ключова перевага

Tempest відзначається високою мобільністю та здатністю швидко змінювати позиції. Це є важливим фактором у боротьбі з дронами, які можуть рухатися зі швидкістю понад 160 км/год і залишають ППО обмежений час на реагування.