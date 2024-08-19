UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

  • одну систему ППО IRIS-T SLS;
  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
  • 10 безпілотних надводних кораблів;
  • 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • шість високомобільних саперних екскаваторів;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 55 тисяч аптечок першої допомоги;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
  • 50 гвинтівок CR 308. 

Допомога від Німеччини

Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні, передаючи їй системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання. У Німеччині також проводяться тренування для українських військових.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Востаннє Німеччина надасть військову допомогу для України на початку червня цього року. Тоді пакет включав системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійна в УкраїніВійна Росії проти України