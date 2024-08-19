ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Помощь от Германии

Германия занимает ведущие позиции в предоставлении военной помощи Украине, передавая ей системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды различных калибров и другое военное оборудование. В Германии также проводятся тренировки для украинских военных.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть своих запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделя военную помощь для Украины в начале июня этого года. Тогда пакет включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

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