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ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.

Новый пакет помощи включает:

  • одну систему ПВО IRIS-T SLS;
  • 14 тысяч патронов калибра 155 мм;
  • 10 беспилотных надводных кораблей;
  • 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 55 тысяч аптечек первой помощи;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
  • 50 винтовок CR 308. 

Помощь от Германии

Германия занимает ведущие позиции в предоставлении военной помощи Украине, передавая ей системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды различных калибров и другое военное оборудование. В Германии также проводятся тренировки для украинских военных.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть своих запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделя военную помощь для Украины в начале июня этого года. Тогда пакет включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

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