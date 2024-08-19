ПВО Iris-T и беспилотники Vector. Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Новый пакет помощи включает:
- одну систему ПВО IRIS-T SLS;
- 14 тысяч патронов калибра 155 мм;
- 10 беспилотных надводных кораблей;
- 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 55 тысяч аптечек первой помощи;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
- 50 винтовок CR 308.
Помощь от Германии
Германия занимает ведущие позиции в предоставлении военной помощи Украине, передавая ей системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды различных калибров и другое военное оборудование. В Германии также проводятся тренировки для украинских военных.
Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть своих запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В последний раз Германия выделя военную помощь для Украины в начале июня этого года. Тогда пакет включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
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