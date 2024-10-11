ППО IRIS-T і не лише. Шольц розкрив зміст пакету допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Глава німецького уряду зазначив, що Україні вже передали пакет військової допомоги на суму 600 млн євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - уточнив Шольц.

За його словами, пакет включає:

ППО IRIS-T;

ППО Skynex;

зенітки Gepard;

самохідні артилерійські установки;

броньовані автомобілі;

бойові дрони;

радари;

боєприпаси.

Шольц запевнив, що наступного року Німеччина продовжить підтримку України. Для цього до бюджету включили 4 млрд євро на пряму двосторонню військову допомогу.