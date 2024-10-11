ПВО IRIS-T и не только. Шольц раскрыл содержание пакета помощи Украине на 1,4 млрд евро

Глава немецкого правительства отметил, что Украине уже передали пакет военной помощи на сумму 600 млн евро. Он включает пятую систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и беспилотники.

"До конца года мы при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро", - уточнил Шольц.

По его словам, пакет включает:

ПВО IRIS-T;

ПВО Skynex;

зенитки Gepard;

самоходные артиллерийские установки;

бронированные автомобили;

боевые дроны;

радары;

боеприпасы.

Шольц заверил, что в следующем году Германия продолжит поддержку Украины. Для этого в бюджет включили 4 млрд евро на прямую двустороннюю военную помощь.