ППО і не тільки. Зеленський назвав лідерам G7 нагальні потреби України

Україні вже найближчими місяцями потрібні не тільки ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, але і самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Також Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час наради G7.

"Важливо, щоб ми мали достатньо ракет до наданих систем ППО і ПРО. Завтра на "Рамштайні" я б хотів, щоб наші міністри оборони обговорили це. Пане президент Франції, пане прем'єр Італії, ми дуже очікуємо на постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - сказав він.

Зеленський також звернувся до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди з проханням фінансової підтримки для створення повітряного щита для України.

"Пані прем'єр Трасс, пане прем'єр Трюдо, пане прем'єр Кісіда, пане президент Мішель та шановна Урсуло, я прошу вас посилити загальні зусилля, щоб допомогти фінансово створити повітряний щит для України", - додав голова держави.