ПВО и не только. Зеленский назвал лидерам G7 неотложные потребности Украины

Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на совещании G7.

"Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на "Рамштайне" я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - сказал он.

Зеленский также обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, премьер-министру Британии Лиз Трасс, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Японии Фумио Кисиде с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щита для Украины.

"Госпожа премьер Трасс, господин премьер Трюдо, господин премьер Кисида, господин президент Мишель и уважаемая Урсула, я прошу вас усилить общие усилия, чтобы помочь финансово создать воздушный щит для Украины", - добавил глава государства.