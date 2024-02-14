ППО, F-16 і не тільки. Умєров розповів про результати "Рамштайна-19"

Засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-19") закінчилося і на ньому обговорювали питання посилення ППО, дронів і артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них", - йдеться в заяві.
Зазначається, що офіційно розпочала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.
"15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - додав Умєров.
За словами міністра, артилерійські системи і снаряди - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво.
"Працюємо над цим, уже є результати", - написав він.
Щодо винищувачів F-16, то в цьому питанні все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами.
"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем", - написав Умєров.
Він уточнив, що сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.
До питання розмінування, за словами Умерова, приєдналося офіційно 20 країн, а лідерство взяла на себе Литва.
Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 14 лютого, стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.
Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".
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