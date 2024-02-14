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ППО, F-16 і не тільки. Умєров розповів про результати "Рамштайна-19"

Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-19") закінчилося і на ньому обговорювали питання посилення ППО, дронів і артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

ППО

"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них", - йдеться в заяві.

Зазначається, що офіційно розпочала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 

"15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - додав Умєров.

Артилерія і F-16

За словами міністра, артилерійські системи і снаряди - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. 

"Працюємо над цим, уже є результати", - написав він.

Щодо винищувачів F-16, то в цьому питанні все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами.

Дрони та розмінування

"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем", - написав Умєров.

Він уточнив, що сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. 

До питання розмінування, за словами Умерова, приєдналося офіційно 20 країн, а лідерство взяла на себе Литва.

"Рамштайн-19"

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 14 лютого, стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. 

Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".

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