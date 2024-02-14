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ПВО, F-16 и не только. Умеров рассказал о результатах "Рамштайна-19"

Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-19") закончилось и на нем обсуждали вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

ПВО

"Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним", - говорится в заявлении.

Отмечается, что официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 

"15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - добавил Умеров.

Артиллерия и F-16

По словам министра, артиллерийские системы и снаряды - на повестке дня. В частности, совместное производство. 

"Работаем над этим, уже есть результаты", - написал он.

Что касается истребителей F-16, то в этом вопросе все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны и разминирование

"Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем", - написал Умеров.

Он уточнил, что сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. 

К вопросу разминирования, по словам Умерова, присоединилось официально 20 стран, а лидерство взяла на себя Литва.

"Раммштайн-19"

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сегодня, 14 февраля, стало первым для Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ.

Мы также сообщали, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

РБК-Украина собрала все, что известно о заседании "Рамштайн-19".

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