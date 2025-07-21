ППО, дрони та 6 млрд доларів: що Україна просила у партнерів на "Рамштайні"

"Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України", - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що протиповітряна оборона, зокрема ракети Patriot і PAK-3, а також боєприпаси, є необхідністю. Він зауважив, що в ніч перед засіданням відбувся ще один масований комбінований напад: 24 ракети, 426 дронів і бойові дрони атакували цивільні об’єкти в Україні. Унаслідок цього знову є жертви серед мирного населення.

Шмигаль підкреслив, що російський терор триває, і тому потрібно посилити систему ППО. Він закликав США надати Україні зброю для закупівлі, а європейських партнерів - забезпечити необхідне фінансування для цих закупівель.

Друге прохання стосувалося фінансової підтримки.

"Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях", - пояснив Шмигаль.

За його словами, ці кошти дозволять виготовити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову зброю глибокого удару, щоб завдавати втрат Росії.

"Третє - підготовка до 2026 року. Я закликаю наших партнерів уже зараз передбачити кошти для України у їхніх бюджетних пропозиціях на 2026 рік. Безпечні кредити - ще одне важливе джерело фінансування на наступний рік, і ми повинні забезпечити включення українців до цієї програми", - сказав він.