ПВО, дроны и 6 млрд долларов: что Украина просила у партнеров на "Рамштайн"

"Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона, в частности ракеты Patriot и PAK-3, а также боеприпасы, является необходимостью. Он отметил, что в ночь перед заседанием состоялось еще одно массированное комбинированное нападение: 24 ракеты, 426 дронов и боевые дроны атаковали гражданские объекты в Украине. В результате этого снова есть жертвы среди мирного населения.

Шмыгаль подчеркнул, что российский террор продолжается, и поэтому нужно усилить систему ПВО. Он призвал США предоставить Украине оружие для закупки, а европейских партнеров - обеспечить необходимое финансирование для этих закупок.

Вторая просьба касалась финансовой поддержки.

"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, эти средства позволят изготовить больше FPV-дронов, дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное оружие глубокого удара, чтобы наносить урон России.

"Третье - подготовка к 2026 году. Я призываю наших партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетных предложениях на 2026 год. Безопасные кредиты - еще один важный источник финансирования на следующий год, и мы должны обеспечить включение украинцев в эту программу", - сказал он.