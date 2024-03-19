ПВО, дальнобойные ракеты и не только. В Минобороны назвали ожидания от "Рамштайна"

В Германии началась 20-я встреча в формате "Рамштайн". Приоритетом для Украины является предоставление новых систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как пишет Минобороны, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Приоритетами на заседании для Украины являются:

новые системы противовоздушной обороны и ракеты к ним;

ракеты дальнего радиуса действия;

артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм;

современные системы РЭБ и РЭР;

бронетехника.

"Раммштайн-20"

Сегодня, 20 марта, проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которое возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин. Местом проведения стала немецкая военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Детальнее о 20-м заседании в формате "Рамштайн" и чего ожидать от него - в материале РБК-Украина.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сегодня будет анонсирован новый военный пакет помощи Украине, впрочем, относительно ракет Taurus "новостей нет".