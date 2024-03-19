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ПВО, дальнобойные ракеты и не только. В Минобороны назвали ожидания от "Рамштайна"

Вторник 19 марта 2024 13:02
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ПВО, дальнобойные ракеты и не только. В Минобороны назвали ожидания от "Рамштайна" Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии началась 20-я встреча в формате "Рамштайн". Приоритетом для Украины является предоставление новых систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Как пишет Минобороны, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Приоритетами на заседании для Украины являются:

  • новые системы противовоздушной обороны и ракеты к ним;
  • ракеты дальнего радиуса действия;
  • артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм;
  • современные системы РЭБ и РЭР;
  • бронетехника.

"Раммштайн-20"

Сегодня, 20 марта, проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которое возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин. Местом проведения стала немецкая военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Детальнее о 20-м заседании в формате "Рамштайн" и чего ожидать от него - в материале РБК-Украина.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сегодня будет анонсирован новый военный пакет помощи Украине, впрочем, относительно ракет Taurus "новостей нет".

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