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ППО бездоганно впоралася з масованим ракетним обстрілом РФ по Україні, - Ігнат

Фото: ППО бездоганно впоралася з масованим ракетним обстрілом РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія протягом 23 листопада випустила по території України близько 70 ракет. Понад 50 було збито нашими воїнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є масований обстріл. Із ним бездогано впоралася протиповітряна оборона. З тими силами та засобами, які є у нас, робити такі результати - це геройські вчинки всіх захисників неба", - зазначив військовий.

Ігнат розповів про те, що українська система ППО - унікальна. За його словами, є дуже широкий спектр озброєння та особового складу, задіяного до відбиття нападу з повітря:

  • винищувальна авіація;
  • зенітно-ракетні війська;
  • мобільні вогневі групи з ПЗРК по всій території країни.

Він також вказав, чи впливають погодні умови, зокрема туман, на процес відбиття ракет.

"Якщо ми говоримо про збиття ракет засобами, які мають радіолокаційні системи, тобто радари, то для них питання погоди не стоїть. Однак, коли говоримо про візуальний контакт із ціллю, тоді погодні умови будуть впливати", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що 23 листопада РФ атакувала Україну ракетами морського та авіаційного базування.

"Було піднято 10 літаків-бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Енгельс і з району Каспійського моря. Два типи ракет використовувалася X-101 і X-55. І з двох катерів у Чорному морі було випущено ракети "Калібр", - підкреслив він.

Ігнат додав, що збито було 51 ракету та 5 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, у результаті ракетних обстрілів в Україні сталося масове відключення світла.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав мету ракетних ударів РФ.

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