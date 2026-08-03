ППО бачить винищувач там, де його немає: США повернули ракети MALD

У Raytheon зазначають: запуск MALD є особливо ефективним у зв'язці із малопомітними винищувачами, наприклад, F-35A.

Використання ракет-імітаторів попереду основних сил дозволяє дезорієнтувати операторів протиповітряної оборони та змусити їх витрачати боєкомплект на хибні об'єкти.

На екрані радара малогабаритна приманка відображається як повнорозмірний бойовий літак, тоді як реальний винищувач залишається малопомітним.

Система MALD є автономним літальним апаратом із власним турбореактивним двигуном TJ150, який запускається з носія та прямує у вказану точку.

Raytheon відновлює випуск фальш-цілей MALD (фото: RTX)

Механізм обману радіолокаційних станцій

Розроблений у межах проєктів DARPA пристрій оснащений спеціальною підсистемою підсилення радіолокаційного сигналу (SAS) від Northrop Grumman.

Вона вловлює імпульс ворожого радара та модифікує його за трьома основними параметрами:

Затримка та розділення сигналу імітує фізичні габарити об'єкта, через що компактна ракета здається радіолокаційній станції великим літаком;

Модуляція Доплера відтворює специфічне відбиття радіохвиль від лопатей працюючого турбореактивного двигуна конкретного типу авіатехніки;

Зміна амплітуди та поляризації моделює динамічне відбиття сигналу від металевої обшивки літака під час маневрування.

Поєднання цих факторів дозволяє створювати повну ілюзію присутності реальної авіагрупи.

При груповому застосуванні MALD здатна викликати хибне враження про початок масованого авіаудару ще до наближення основних сил у зону ураження.

У Raytheon акцентують, що на перших етапах відновленого серійного випуску використовуватимуть традиційні силові установки TJ150, однак надалі планується перехід на деталі, виготовлені за допомогою 3D-друку.